MODIFICHE AL MERCATO DI QUERCETA SABATO 25 GIUGNO PER LA FINALE DEL MICCIO CANTERINO

Rivista l’assegnazione dei posti dei venditori

Si possono presentare osservazioni alla graduatoria entro il 23 maggio

C’è tempo sino al 23 maggio per presentare eventuali osservazioni alla planimetria e graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posti per il mercato settimanale di Querceta del 25 giugno.

Si è infatti resa necessaria una riorganizzazione degli spazi espositivi in considerazione della indisponibilità di piazza Matteotti, da giovedì 23 a sabato 25 giugno sede del Festival del Miccio Canterino che dopo tanti anni tornerà a svolgersi a Querceta, grazie alla proposta formulata dall’amministrazione comunale e accolta da Pro loco e contrade.

La piazza centrale del paese non sarà quindi utilizzabile per il mercato settimanale dato che verrà occupata dal palco della manifestazione e dalle sedute per il pubblico, per questo le attività generalmente presenti nella piazza Matteotti saranno dislocate in via Federigi, via Don Minzoni e via F.lli Rosselli.

Gli operatori sono invitati a prendere visione della planimetria e della graduatoria provvisoria (disponibile sul sito web del Comune), presentando eventuali osservazioni entro il 23 maggio in carta libera mediante messaggio con posta certificata all’indirizzo protocollo.seravezza@ postacert.toscana.it; con raccomandata all’indirizzo Comune di Seravezza – Via XXIV Maggio, 22 – 55047 Sseravezza (le raccomandate dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il 23 maggio); oppure con consegna a mano c/o l’Ufficio Protocollo a via Fratelli Rosselli n.70, aperto dal lunedì al sabato con orario 9.00-12.30.

Decorsi tali termini l’ufficio Attività Produttive pubblicherà la graduatoria definitiva e provvederà alla convocazione per la scelta dei posteggi validi, come detto, esclusivamente per la giornata di sabato 25 giugno.