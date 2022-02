Mister Pagliuca alla vigilia di #LuccheseModena

Affrontiamo il Modena preparando una partita ad elevato tasso di intensità, consapevoli delle difficoltà, ma anche di poter contare su un gruppo valido, che cerca sempre di dare il massimo ogni giorno e tenere sempre alto il ritmo, contro ogni compagine di questo girone. Perdiamo lo squalificato Brandi, ma ritroviamo in difesa Bellich e Baldan. Dobbiamo ancora rinunciare a Fedato e Papini, che ne avranno ancora per qualche settimana, ma posso contare su giocatori validi in ogni reparto. Tumbarello, che è l’ultimo arrivato, sta lavorando per trovare una condizione migliore, visto che era un po’ che non giocava.

So che i nostri tifosi della curva torneranno a sostenerci in presenza e questo mi fa molto piacere. Il loro supporto è per noi un valore aggiunto assoluto, a cui non vogliamo rinunciare. Per i ragazzi sarà un motivo in più per lottare fino all’ultimo secondo per questa maglia e per questi colori”.