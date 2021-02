Mister Lopez alla vigilia di juventusU23 lucchese

“Abbiamo tredici partite a disposizione per fare punti ed abbandonare l’ultimo posto in classifica, sapendo che ogni settimana ci giochiamo tanto e che presto arriveranno gli scontri diretti che potranno risultare decisivi. L’infortunio di Sbrissa ci priva di un’altra pedina importante, ma gli assenti e le difficoltà non devono essere una scusa, bensì una motivazione in più per chi scende in campo per dare l’anima e lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo”.