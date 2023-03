Missionari martiri e Cristiani nascosti in Giappone. 300 anni di eroica fedeltà a Cristo

Lucca, 6-31 maggio 2023

“Thesaurum fidei”, ovvero “Il Tesoro della fede”, è l’iniziativa culturale promossa dall’Arcidiocesi di Lucca dal 6 al 31 maggio prossimi, con il patrocinio e il sostegno di vari enti: si tratta dell’ideale approdo di un percorso avviato nel settembre scorso, con la riscoperta del lucchese Beato Angelo Orsucci (Lucca, 8 maggio 1573-Nagasaki, 10 settembre 1622) martirizzato a Nagasaki nel 1622. L’arcivescovo Paolo Giulietti si recò infatti nella città giapponese, proprio in occasione del 400esimo anniversario del martirio del missionario lucchese, intessendo i primi contatti per proporre un’iniziativa culturale che coinvolgesse la città di Lucca nel suo insieme.

CONVEGNO INTERNAZIONALE. Il 6-7 maggio a Palazzo Ducale, Sala Ademollo, si terrà dunque il convegno internazionale che affronterà, da un punto di vista storico e religioso, non solo la figura del Beato Orsucci, ma anche la prima evangelizzazione in terra nipponica, iniziata nel ‘500, e il fenomeno delle persecuzioni e del “cristianesimo nascosto”. Interverranno oltre venti eminenti studiosi di varie università e prestigiosi istituti culturali vaticani, giapponesi, statunitensi, tedeschi e italiani. Nei saluti istituzionali del primo giorno prenderanno la parola, assieme alle autorità locali, anche: il Prefetto del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, Card. José Tolentino Calaça De Mendonça; l’ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, Dott. Akira Chiba; l’arcivescovo emerito di Nagasaki, Mons. Joseph Mitsuaki Takami. Nel secondo e ultimo giorno, il convegno si concluderà con una lectio magistralis del prof. Franco Cardini.

MOSTRA. L’8 maggio, a 450 anni dalla nascita del Beato Orsucci, si inaugurerà a Lucca una mostra su più sedi – la Biblioteca Statale, l’Archivio di Stato, l’Archivio Storico Diocesano e la chiesa di San Cristoforo – dove i temi del convegno internazionale, grazie alla collaborazione di numerosi enti culturali, saranno declinati con esposizioni di documenti d’epoca, un’ampia serie di pannelli didattici, e anche da qualche ricostruzione di ambienti e oggetti. Tutte le visite saranno gratuite, verranno coinvolte anche le scuole e la mostra si concluderà il 31 maggio.

Per il programma completo, consultare il sito www.diocesilucca.it/thesaurumfidei/ o l’App dell’Arcidiocesi.

Il progetto scientifico di “Thesaurum fidei” è coordinato dalla professoressa Olimpia Niglio,

Università di Pavia e Arcidiocesi di Lucca.

A distanza di quasi cinque secoli, è innegabile il valore storico, diplomatico e culturale dei processi di evangelizzazione cristiana in Oriente, che hanno lasciato importanti tracce materiali e immateriali. Non c’è alcun dubbio che le memorie che ancora oggi è possibile leggere e approfondire, anche osservando e ascoltando le persone e le comunità che vivono in questi territori, siano di estremo interesse per tutta l’umanità.

La complessa configurazione politica che si consolida in Giappone a partire dall’inizio del periodo Edo (1603-1868) provoca la chiusura del paese, l’espulsione degli stranieri e la persecuzione dei cristiani. Nonostante le rigide proibizioni, però, il processo di evangelizzazione avviato da San Francisco Javier nel ’500 non si interrompe, ma si trasforma, grazie a fedeli e a piccole comunità che “nascostamente” vivono e tramandano la fede in Cristo, aderendovi occultamente e seguendo gli insegnamenti evangelici per oltre 250 anni, senza mai venir meno. Questa convinzione, misteriosamente alimentata dalla comunione ecclesiale, ha consentito a un’ampia comunità di credenti, soprattutto nel sud del Giappone, di perseguire la propria vocazione cristiana senza alcuna guida spirituale, ma con la sola forza dello spirito.

a 400 anni dal martirio del domenicano lucchese Angelo Orsucci (1622-2022) e a 450 anni dalla sua nascita (8 maggio 1573-2023);

a 440 anni dalla prima Ambasciata Giapponese in Occidente (Ambasciata Tenshō, 1582-2022);

a 470 anni dalla morte di Francesco Saverio (1552- 2022) e a 400 anni dalla sua canonizzazione (1622-2022);

a pochi anni dal viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Giappone (23-26 Novembre 2019);

per ricordare e studiare l’opera di evangelizzazione svolta dai missionari, i quali, pagando anche con la vita, hanno consentito di tessere un filo che, più forte che mai, continua ad unire il mondo intero.

Questa straordinaria esperienza evangelica del passato ci aiuta a riflettere non solo sul valore e sul significato che il cristianesimo ha avuto e ha nel Sol Levante, ma anche sulle dinamiche dell’annuncio e della trasmissione della fede nella cultura di oggi, nonché sulla promozione della pace e del dialogo nel mondo.

Il viaggio compiuto da Mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, dal 4 all’11 settembre 2022, ha confermato l’importanza di narrare oggi le vicende di San Francisco Javier, dei tanti missionari impegnati a diffondere la parola di Cristo e delle comunità dei “cristiani nascosti”. In quell’occasione si sono sviluppati i presupposti per promuovere il progetto “Thesaurum fidei. Missionari martiri e Cristiani nascosti in Giappone. 300 anni di eroica fedeltà a Cristo”, il quale prevede un convegno internazionale (6-7 maggio 2023) che avrà luogo in Palazzo Ducale e una mostra (8-31 maggio 2023), articolata in quattro sedi: la Biblioteca Statale, l’Archivio di Stato, l’Archivio Storico Diocesano e la chiesa di San Cristoforo, nel centro storico di Lucca.

L’Arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, dichiara:

«La mostra e il convegno sono il frutto di importanti collaborazioni locali e internazionali per le quali è doveroso esprimere profonda gratitudine. Ricordare i missionari martiri e i “cristiani nascosti” del Giappone non è solamente prestare un tributo a una storia gloriosa, ma riveste una singolare attualità: infatti la “Chiesa in uscita” auspicata da Papa Francesco non potrà svilupparsi se nel popolo di Dio si affievoliscono la stima per il dono prezioso della fede e lo zelo per la missione. Oggi, come nel Giappone di quei tempi, è il momento del coraggio».

Il Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, dichiara:

«Come Provincia di Lucca siamo orgogliosi di ospitare a Palazzo Ducale il convegno internazionale in cui sarà affrontato, da un punto di vista storico e religioso, la figura del Beato Orsucci e la prima evangelizzazione in terra nipponica. Studiare e approfondire il passato è importante anche per comprendere le situazioni odierne e, soprattutto, per scegliere convintamente la strada del costruire ponti fra culture diverse, che poi diventano opportunità per i nostri territori. Ringrazio quindi la Diocesi di Lucca, l’Arcivescovo Paolo Giulietti e tutti i soggetti che hanno reso possibile un evento di questo livello. Un bel livello di collaborazione fra istituzioni, che dà importanza anche alla città di Lucca».

Il Sindaco di Lucca, Mario Pardini, dichiara:

«Ringrazio la Diocesi di Lucca, l’Arcivescovo Paolo Giulietti e tutti i soggetti coinvolti nel progetto Thesaurum Fidei, perché attraverso questo ricco calendario di iniziative si mette al centro la figura del lucchese Beato Angelo Orsucci per ricordare un pezzo di storia della cristianità che testimonia l’estremo sacrificio in vite umane legato al processo di evangelizzazione del Giappone dove, la contrapposizione culturale fra oriente e occidente e un ostile rincorrere tradizioni ed identità da parte dei governanti, sfociò nella persecuzione religiosa dei cristiani.

Con l’ascesa al potere del signore del Giappone Toyotomi Hideyoshi, egli assunse un atteggiamento ostile verso i missionari cristiani, fino a promulgare, nel 1587 un famoso editto con il quale li mise al bando e il 5 febbraio 1597 ne fece crocifiggere ventisei “kirishitan”, di cui sei francescani, tre gesuiti giapponesi e diciassette giapponesi terziari francescani. Il 27 gennaio 1614 fu ordinata la distruzione di tutte le chiese e il cristianesimo fu bandito e la repressione si amplificò a partire dal 1618: nel mese di ottobre 1619 cinquantatré cristiani furono bruciati vivi. Nel 1622 altro martirio di massa, a Nagasaki, dove fu ucciso anche il nostro Orsucci. Le persecuzioni si accentuarono successivamente anche con l’istruzione di una polizia segreta che sorvegliava in particolare gli apostati e le loro famiglie.

Ma se da un lato i fatti raccapriccianti legati ai martiri di giapponesi sono un retaggio del passato, ancora oggi in diverse parti del mondo il presente racconta di persecuzioni a vari livelli contro cristiani in Corea del Nord (cristianesimo visto come pericolo a livello politico, ideologico, sociale), Somalia (integralismo islamico, meccaniche tribali), Libia (integralismo islamico), Nigeria (integralismo e terrorismo islamico; islamizzazione forzata), Pakistan (islamizzazione forzata), India (integralismo indù), Cina (persecuzioni ideologiche, alti livelli di controllo) e Cuba (regime).

Questo ci porta a riflessioni di carattere non solo culturale, filosofico e spirituale, ma anche antropologiche, per investigare la natura umana nell’espressione massima del suo dualismo, dall’altruismo alla crudeltà verso il prossimo».

Il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, dichiara:

«Thesaurum Fidei è un progetto legato al valore del processo di evangelizzazione cristiana che pone l’attenzione all’importanza della creazione di ponti culturali tra i diversi paesi e che si traduce anche in valorizzazione e promozione dei nostri territori. Non solo per l’aspetto culturale e turistico, ma anche per uno sviluppo economico, e come occasione per la promozione delle eccellenze delle nostre produzioni e per la crescita delle opportunità di accesso ai mercati esteri».

