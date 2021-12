MISS UNIVERSO 2021 E’ MICHELE VENTURINI DI LIDO DI CAMAIORE

Lido di Camaiore_ Bologna, 21 novembre 2021-Mr. Universo 2021 e’ di Lido di Camaiore. Primo classificato assoluto…categoria altezza peso hp+4 kg della federazione c.i.b.b.Venturini Michele nativo di Carrara ma è residente da molti anni a Lido di Camaiore. Nato nel 75.. 160 atleti da tutto il mondo .. Si allena nella palestra Universo a Lido di Camaiore.