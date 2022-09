Miss Carnevale pietrasantino, ecco le pretendenti

Tutto pronto per l’elezione di Miss Carnevale 2023, manifestazione organizzata dall’assessorato alle tradizioni popolari del Comune di Pietrasanta in programma lunedì 5 settembre, alle 21, nello spazio Caffè della Versiliana, per l’occasione passerella di bellezza e simpatia per scoprire chi erediterà scettro e corona da Adriana Tutuianu.

“Questa serata apre ufficialmente il calendario del Carnevale pietrasantino 2023 – ricorda, con soddisfazione, l’assessore Andrea Cosci – che ci auguriamo possa tornare a essere, finalmente, il Carnevale della nostra tradizione, con tutti gli appuntamenti che lo contraddistinguono e che sono l’anima del nostro essere comunità”.

Le miss in gara si contenderanno l’ambita fascia in una serata dedicata, sì, alla bellezza, ma dove sarà decisivo lo spirito contradaiolo delle aspiranti reginette: Sara Tognocchi (Africa-Macelli), Ginevra Miliani (Antichi Feudi), Annalisa Silicani (Brancagliana), Federica Navari (Il Tiglio- La Beca), Maria Vittoria Mora (La Collina), Yasmin Polacci (La Lanterna), Christabel Ottavia Cornacchia (Marina), Dunia Bresciani (Pollino-Traversagna), Alessia Cocci (Pontestrada) e India Aida Gabrielli (Strettoia) si confronteranno in costume di Carnevale, poi in abbigliamento casual, in costume da mare e, infine, in abito elegante.

A eleggere la nuova miss una giuria molto eterogenea, presieduta da Ezio Marcucci e di cui faranno parte, fra gli altri, artisti, giornalisti e stilisiti. La vincitrice succederà ad Adriana Tutuianu, incoronata nel 2020 per la contrada de “La Corte” e presenzierà a tutte le manifestazioni del Carnevale pietrasantino in programma per il 2023. L’ingresso alla serata è gratuito, fino a esaurimento posti.