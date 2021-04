Misericordia di Seravezza e Croce Bianca di Querceta affiancano il Comune nell’assistenza ai cittadini per prenotare le vaccinazioni online

Misericordia di Seravezza e Croce Bianca di Querceta affiancano il Comune nell’assistenza ai cittadini per prenotare le vaccinazioni online

Lo sportello comunale di assistenza ai cittadini per la prenotazione dei vaccini Covid-19 amplia i propri servizi in collaborazione con la Misericordia di Seravezza e la Croce Bianca di Querceta. Le due associazioni affiancheranno infatti la Bottega della Salute del Comune nella gestione del servizio, riservato alle persone con elevata fragilità (estremamente vulnerabili o con grave disabilità) e ai cittadini nati negli anni dal 1941 al 1951. Lo sportello fornisce un ausilio di carattere tecnico-pratico per la registrazione degli utenti e per la prenotazione dei vaccini sul portale web dedicato della Regione Toscana.

Misericordia e Croce Bianca potranno gestire appuntamenti anche in orario pomeridiano, ampliando in tal modo il servizio reso dal Comune solo nella fascia mattutina (giorni feriali dalle 8:30 alle 13:30). Gli appuntamenti con la Misericordia potranno essere presi telefonando a qualsiasi ora direttamente all’associazione al numero 0584 1787627 (interno 1) e concordando con gli operatori giorno e orario della consulenza in sede. Per gli appuntamenti con la Croce Bianca il numero da comporre è invece quello del Comune – 0584 757706 – e la fascia oraria coperta per l’assistenza ai cittadini è dalle 14:00 alle 15:00 il lunedì e il mercoledì. La Croce Bianca assorbirà inoltre eventuali sovraccarichi di lavoro dello sportello comunale. Le due associazioni saranno operative dalla prossima settimana.

Lo sportello si rivolge alle persone sprovviste di computer o con scarsa confidenza con le tecnologie che per questa ragione incontrano difficoltà nel registrarsi e nel prenotare le vaccinazioni sul sito della Regione. Il servizio non è rivolto agli ultraottantenni, per i quali le vaccinazioni sono gestite dai medici di famiglia.

I cittadini che si rivolgono allo sportello, una volta ottenuto l’appuntamento, devono presentarsi muniti di tessera sanitaria e fornire un recapito di telefono cellulare utile a ricevere le comunicazioni della Regione Toscana riguardo all’iscrizione al portale e alla prenotazione del vaccino. Chi non può presentarsi personalmente può incaricare una terza persona con una semplice delega. È opportuno prendere contatto preliminare con il proprio medico di famiglia per avere la certezza di appartenere all’una o all’altra categoria di vaccinazione. Per le persone fragili è necessario inoltre conoscere il codice di esenzione.