MISERICORDIA DI CAPANNORI – Abbiamo a disposizione 8 posti per il nuovo bando del servizio civile.

Ti ricordiamo i requisiti di ammissione al bando:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo;

Le domande di partecipazione devono essere presentate on-line sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022

tutte le informazioni del bando le trovi sul sito:

https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/