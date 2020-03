MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO – EMERGENZA COVID-19⚠️

MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO – EMERGENZA COVID-19⚠️



In ottemperanza alle direttive vigenti, si comunica che le prenotazioni per l’attività specialistica del poliambulatorio sono soppresse.

Si comunica inoltre che, per l’accesso all’ambulatorio pediatrico, si rende necessario prenotarsi, chiamando il numero 05838073200.