Miriam sceglie “Cocò” per la mascotte di “Soul Sport”

Miriam sceglie “Cocò” per la mascotte di “Soul Sport”

E’ stata la piccola Miriam Coluccini, alunna della scuola primaria dell’Istituto Maddalena di Canossa di Forte dei Marmi, a scegliere “Cocò”, in ricordo di Nicola “Cocò” Campolongo, il bimbo di tre anni ucciso dalla ‘ndrangheta a Cassano Ionio, come nome per la mascotte dell’evento Soul Sport, la kermesse dedicata a sport e benessere che si è svolta a Marina di Pietrasanta a settembre. Miriam, insieme a tutti i compagni di classe (la 2a) e alle insegnanti, è stata invitata dall’amministrazione comunale in Municipio, per un ringraziamento “ufficiale” e un piccolo omaggio.

“Siamo davvero onorati di ricevervi qui, nella nostra sala del consiglio comunale – ha salutato i piccoli ospiti il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che è la casa della democrazia e della partecipazione, per i cittadini di Pietrasanta. Il piccolo Nicola, “Cocò”, che avete deciso di ricordare è una delle tante vittime della mancanza di democrazia: il fatto che abbiate scelto proprio il suo nome è un segno di grande speranza per tutti noi, perché solo ricordando queste storie, per quanto siano tremende, possiamo costruire un futuro migliore”.

“Durante l’evento Soul Sport – ha proseguito l’assessore allo sport, Andrea Cosci – abbiamo cercato di promuovere non solo la pratica sportiva, ma anche lo spirito di inclusione e condivisione sia di grandi obiettivi, sia di piccoli momenti. La mascotte della manifestazione raffigura questa solidarietà, con un mondo sorridente che sorregge un atleta al taglio del traguardo e un altro impegnato nella meditazione, sotto l’egida dei cinque cerchi olimpici. Il nome scelto da Miriam completa perfettamente questo messaggio”.

“Ringrazio Miriam per aver pensato al nome di questo bambino – ha concluso Sandra Da Prato, presidente della commissione consiliare scuola – perché grazie a lei “Cocò” continuerà a vivere e giocare nel ricordo della comunità di Pietrasanta e di tutti i giovani e i giovanissimi che, anche “per merito” dell’evento Soul Sport, avranno conosciuto o iniziato a praticare un’attività sportiva”.

Dopo la consegna di una pergamena a Miriam e una a tutta la classe, la scolaresca è stata accompagnata in visita al Complesso di Sant’Agostino.