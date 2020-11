Miracolo in Russia, bimba di 6 anni salva dopo un volo da quattro piani

A volte i genitori lasciano un figlio piccolo solo anche in casa, spesso addormentato, per giunta con una finestra aperta, per svolgere le loro commissioni, senza rendersi conto a quali gravi rischi lo espongono. Ma più frequentemente gli incidenti avvengono quando un genitore indaffarato anche se è amorevole e di qualsiasi ceto sociale, lo perde di vista sottovalutando il rischio legato a tale comportamento. Come nel caso di oggi di una bimba che miracolosamente si è salvata dopo un volo da 4 piani di un edificio a Tomsk, in Russia. La bambina è atterrata in un cumulo di neve ed è stata in grado di tornare dai suoi genitori. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso mostrano una bimba che esce da un cumulo di neve dopo la caduta e si dirige verso l’ingresso del condominio sotto shock. Tuttavia, come riferiscono i media locali, in seguito i suoi genitori l’hanno portata in ospedale, i medici sospettano che la ragazza abbia una frattura. Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della polizia. Il filmato di questo incredibile volo, come prevedibile, è diventato virale in rete. Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda ai genitori che lasciare un bambino, anche solo per pochi minuti, per giunta con una finestra aperta, è reato di abbandono di minore. Il genitore, infatti, benchè l’assenza sia breve, viene comunque meno ai suoi doveri di sorveglianza e cura creando una situazione di potenziale pericolo per il minore. Ecco il video: https://youtu.be/S8jSBQ218yg