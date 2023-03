Minucciano – Valorizzazione dei Canti del Maggio..

domenica 12 marzo, a Buti la firma del Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione dei Canti del Maggio in Toscana si è trasformata in una significativa giornata di “festa” grazie alla partecipazione di numerose associazioni toscane che hanno lo scopo di non far morire tradizioni come il maggio drammatico, il canto popolare, la poesia in ottava rima ecc. e che con passione hanno presentato piccoli “tasselli” del loro repertorio.

Ci auguriamo che sia l’inizio di un lungo percorso unitario per rivitalizzare queste molteplici forme di cultura popolare.