Partecipiamo al giorno della memoria con queste parole di Primo Levi e cogliamo l’occasione per invitare tutti a visitare la mostra “Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra (1936-1948)”. Ideata e curata dal Mémorial de la Shoah di Parigi essa approfondisce il rapporto tra sport e dittatura negli anni Trenta e Quaranta, con particolare riferimento alla Germania nazista e al resto dell’Europa occupata. Dopo aver toccato le principali città italiane sarà ospitata dal nostro Comune dal 4 al 25 marzo a Gorfigliano, presso il C.I.A.F. “Pietro Ferri” (ex Sala Cinema Pancetti).

Info: Comune di Minucciano – 0583 610391 – protocollo@comunediminucciano.it

Non mancate!