Nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 agosto 2021 presso la piazza Ciaf nella frazione di Gorfigliano si è svolto il 1° simposio di pittura estemporanea, organizzato dal Comune di Minucciano in collaborazione con la Misericordia di Minucciano- Gorfigliano.

L’inaugurazione del simposio è avvenuta giovedì 12 alle ore 17 e ha dato il via a questa tre giorni di vera “immersione” nell’arte in tutta la sua essenza. 6 artisti molto bravi e con grande estro si sono esibiti per tre giorni consecutivi, dando sfoggio delle loro ottime qualità e realizzando opere molto caratteristiche, di valore e dalle diverse tematiche (come per es. le cave, l’atletica leggera, le galline). La serata iniziale e finale hanno avuto come mattatore l’istrionico Carlos Alfredo Bartolomei che, quale animale da palcoscenico, ha animato la manifestazione con la sua verve, conoscenza della materia ed entusiasmo contagioso.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il sopra citato Carlos, i volontari della ns misericordia per l’importante aiuto fornito, la fioraia di Gorfigliano Casotti Lorena per i bellissimi addobbi floreali che hanno fatto da sfondo all’evento e ultimo ma non ultimo il sig. Casali Silvano che si è speso per la realizzazione di questa manifestazione che ci auguriamo sia il punto di partenza di un appuntamento fisso nel calendario degli eventi estivi del nostro splendido comune. Alla fine della serata le opere degli artisti sono state oggetto di un’asta di beneficenza, il cui ricavato verrà devoluto interamente alla Misericordia di Minucciano- Gorfigliano (le opere rimaste “invendute” verranno riproposte sulla nostra pagina fb per coloro che fossero interessati al loro acquisto).

Arrivederci al prossimo anno!!!