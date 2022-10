MINORENNI AGGRESSIVI SUI BUS DI LINEA A VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO

Marco Dondolini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Viareggio, intende denunciare la presenza di ragazzi che si accaniscono contro i conducenti e i fruitori del servizio di trasporto di Autolinee Toscane sul territorio di Viareggio e Torre del Lago.

“A Viareggio e Torre del Lago la sicurezza sui mezzi pubblici non è più presente, infatti, si apprende dalla cronaca locale ed attraverso diverse segnalazioni al dipartimento sicurezza di Fratelli d’Italia, di casi di minacce e aggressioni verbali nei confronti dei conducenti e dei verificatori di titoli di viaggio da parte di gruppi di ragazzi minorenni.

Questi gruppi di giovanissimi salgono a bordo dei mezzi e mettono in atto comportamenti intollerabili: insultano i conducenti, urlano, ascoltano la musica dal cellulare a volume elevato, infastidiscono i passeggeri con atteggiamenti aggressivi, colpiscono il pullman con calci e pugni diventando un pericolo sia per loro stessi che per la collettività che usufruisce regolarmente di questo servizio. Il rischio di subire danni fisici e ingiurie, per i conducenti di linea, è diventato un problema quotidiano, infatti a causa di questi teppisti, ogni giorno si verificano disagi al servizio e i passeggeri sono arrivati ad una condizione dove non possono più ignorare questi fatti”.

Gli esponenti delle varie sigle sindacali, come Cgil, Cisl, Uil, Ugl, hanno fatto presente all’azienda che gestisce il servizio pubblico, Autolinee Toscane, e alle prefetture, che la situazione è fuori controllo, perché gli autisti spesso si trovano da soli senza gli strumenti per poter fronteggiare queste situazioni.

Autolinee toscane, secondo il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini, dovrebbe porre in essere tutte quelle misure atte a prevenire il verificarsi di queste situazioni, intensificando i controlli dei verificatori sulle linee dove si verificano più frequentemente questi spiacevoli fatti. La stessa azienda dovrebbe predisporre in maniera efficace l’attività di sicurezza a bordo, per assicurare che il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano di Viareggio sia svolto in maniera efficiente.

“Le linee urbane di Viareggio _ evidenzia Dondolini _ in particolare la linea urbana 25 che parte da piazza d’Azeglio e ha il capolinea in via Tobino e la linea urbana 31 che serve la frazione di Torre del Lago sono quelle che vengono prese di mira più spesso. Su queste sarebbe auspicabile sia l’attuazione di un piano per la sicurezza degli operatori del settore, sia la predisposizione di videocamere sugli autobus e di porte di protezione progettate per ostacolare un contatto diretto tra l’autista e i possibili aggressori. Chiedo un intervento urgente da parte di Autolinee Toscane per proteggere e tutelare i conducenti e i fruitori del servizio di trasporto sia all’amministrazione comunale un impegno per cercare di sensibilizzare i ragazzi ad atteggiamenti civici idonei alla comunità, scoraggiando un disagio giovanile diffuso che spesso sfocia in atteggiamenti violenti e vere e proprie aggressioni. “