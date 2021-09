MINNITI (LEGA): SUSANNA EGRI ERBSTEIN CITTADINA ONORARIA DI LUCCA, UN ESEMPIO PER TUTTI NOI

Lucca e Susanna Egri Erbstein: un legame antico mai venuto meno nonostante l’incedere del tempo rinsaldato, oggi, dal conferimento della cittadinanza onoraria a seguito dell’approvazione all’unanimità della mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti.

Sono profondamente grato a Susanna Egri Erbstein, dice Minniti, per aver accettato il conferimento della cittadinanza onoraria di Lucca ed è stato un onore accoglierla con affetto e gratitudine nei luoghi della sua infanzia dove ha forgiato, sotto la guida dei suoi genitori, il suo carattere di donna forte di animo e di spirito capace di superare le avversità della vita: l’esclusione dal liceo di Lucca per le infami leggi razziali, la persecuzione nella Budapest occupata dai nazisti durante la quale riuscì a salvare la sua famiglia dalla deportazione nei campi di concentramento, la morte del padre in un tragico giorno del maggio del 1949 in quella che la Storia ricorda come la tragedia di Superga che ha consegnato alla leggenda la squadra di calcio del Grande Torino di Erno Erbstein.

Sant’Agostino diceva che il male non esiste poichè è assenza di bene. Io penso, afferma Minniti, che esistono le azioni malvagie di uomini che hanno perso la loro dimensione umana ma al tempo stesso esiste il bene perseguito da uomini e donne di buona volontà.

E Susanna Egri Erbstein nella sua vita ha realizzato il bene testimoniando gli ideali di bellezza, grazia, armonia e i sentimenti che l’arte della danza è in grado di trasmettere.

Ecco perchè la storia personale sua e della sua famiglia tratteggiano una formidabile esistenza meritevole di essere presa come modello di riferimento, come mirabile esempio per noi tutti e soprattutto per le giovani generazioni.

Ed è quanto mi riproponevo, spiega Minniti, con la presentazione della mozione approvata dal Consiglio comunale di Lucca che ringrazio per la sua sensibilità.

E oggi abbiamo avuto l’occasione di rinsaldare il rapporto speciale tra Lucca e la Signora Susanna Egri la quale più volte ha affermato nelle sue interviste che Lucca “è la città della mia infanzia” con questo affermando il legame affettivo mai reciso con la nostra città.

Le siamo grati anche per questo Signora Susanna!