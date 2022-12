Ministero salute segnala ritiro dai supermercati formaggio “Pecorino stagionato al tartufo” a marchio Deluxe per rischio microbiologico

Ministero salute segnala ritiro dai supermercati formaggio “Pecorino stagionato al tartufo” a marchio Deluxe per rischio microbiologico. Coinvolti anche i supermercati Lidl

Il Ministero della salute ha diramato un comunicato rivolto ai consumatori dove è stato ritirato lotto di “Pecorino stagionato al tartufo” a marchio Deluxe per rischio microbiologico. A rendere necessario il provvedimento è la possibile presenza di Listeria monocytogenes rilevata in analisi svolta in autocontrollo. E’ interessato dal richiamo il formaggio da 180 grammi cadauno (peso variabile) con scadenza al 19/03/2023 prodotto da Rocca Toscana formaggi S.r.l. (IT0929CE) per Lidl nello stabilimento attivo di via Puccini, 79 ad Arezzo. Nello specifico si tratta del lotto produzione TA222744. Il prodotto è commercializzato da Lidl Italia. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori che sono in possesso del formaggio oggetto del provvedimento a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita d’acquisto. L’avviso di richiamo del lotto è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.