MINESTRINA MATTA

da piccolo a me il brodo non piaceva, non mi riempiva la pancia, ma la mia famiglia non aveva le possibilità di mettere assieme il pranzo con la cena e quando ce n’era la possibilità mia mamma mi faceva la “minestra matta”.



La carne e di conseguenza il brodo era solo per la domenica, la carne era da lesso naturalmente, presa nel collo della bestia, più saporita ma di minor pregio e costo e poi non tutte le domeniche c’era la carne in tavola.



La domenica abbiamo detto che si faceva il brodo, specialmente in inverno, la casa era fredda e senza riscaldamento, il frigorifero è stato un sogno fino al 1960, il brodo lungo veniva conservato nella stanza più fredda e veniva ribollito un giorno si e uno no e durava tutta la settimana.



Si faceva anche il sugo, di macinato andante, macinato che costava poco, mia mamma me ne metteva un cucchiaio nel piatto dopo aver fatto una minestrina con la pasta che aveva in casa, a volte la faceva da se, così era il pranzo domenicale.



Quindi in un brodo bollente di carne o di dado si mette a cuocere una minestrina magari fatta in casa, si mette nel piatto un cucchiaio di sugo e quando la minestrina è cotta vi si rovescia sopra, il parmigiano sopra ci stà molto bene, badate che è una minestrina deliziosa da provare.



La pasta più adatta sarebbero i quadrucci, la grandinina, la pastina da brodo insomma, all’uovo, ma a me toccava sempre le ave marie o i ditalini piccoli e così a volte me la rifaccio per non dimenticare.

fonte ezio lucchesi