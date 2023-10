Una bella e buona minestra di riso arancione con zucca e carote per riscaldare queste giornate fresche…Ingredienti per 4• 200 g circa di riso• 400 g di zucca• 2 carote, raschiate e tagliate a rondelle• ½ porro• 1 l circa di brodo vegetale• noce moscata• parmigiano grattugiato• 1 ciuffo di prezzemolo tritato grossolanamente• olio extravergine di oliva• sale• pepe

Procedimento

Eliminare la buccia dalla zucca e tagliare quest’ultima a tocchetti.

Tritare finemente il porro e farlo appassire in una casseruola con olio e sale. aggiungere la zucca, lasciarla insaporire per qualche minuto, bagnarla con il brodo, coprire la casseruola e cuocere per circa 15 minuti.

Unire le carote e proseguire la cottura per altri 15 minuti, bagnando, se necessario, con altro brodo.

Aggiungere il riso e portarlo a cottura, aggiungendo via via altro brodo. Quando il riso sarà quasi cotto, insaporirlo con una grattata di noce moscata e il parmigiano. Regolare di sale e di pepe e servire con il prezzemolo tritato.