MINESTRA DI FARRO DELLA GARFAGNANA, E PORCINI

MINESTRA DI FARRO DELLA GARFAGNANA, E PORCINI

Il farro fu portato in Garfagnana in tempi antichissimi dai romani quando scacciarono Etruschi, Celti e Liguri Apuani, prima fecero di Lucca un Castrum, una città fortificata, poi salirono in Garfagnana dando a paesi, insediamenti, valli a Consoli o personaggi che ebbero una rilevanza storica o che si erano distinti nelle guerre.

Ad esempio Gallicano deriva da Gallican um, un militare, Castelnuovo da Castrum Novum, era una nuova città,, Castiglione da Castrum Leonis, perché resistette ben 4 anni agli assalti dei romani che deportarono poi nel Sannio tutta la popolazione, Minucciano da Quinto Minuccio Termo, Sillano da Lucio Cornelio Silla e così via.



Visto che il farro fu portato dai romani e che i Garfagnini gelosamente lo hanno portato fino a noi e visto anche che il farro garfagnino è considerato il migliore sul mercato per la sua qualità e per il territorio di coltivazione, veniamo ad una ricetta.



Lessate il farro nel brodo, possibilmente di carne, soffriggete l’aglio nell’olio assieme a un pò di mezzina (pancetta) a dadini, aggiungete dei funghi tagliati a pezzi e fateli cuocere.

A questo punto versate nel farro e nel brodo delle patate a dadini e i funghi saltati, dei rametti di nepitella, se non l’avete usate peporino (timo) o prezzemolo, cuocete fino a cottura delle patate.

Il brodo che avrete usato deve essere dosato con intelligenza e alla fine della preparazione dovrà essere una zuppetta saporita.



Naturalmente verso fine cottura aggiustate di sale e di pepe.