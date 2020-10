MINESTRA DI BRODO DI TULLORE



ricetta della Garfagnana

Castagne secche gr.500, sale, pasta tipo “Ave Marie” gr. 250.



Lasciare le castagne secche ad ammollare nell’acqua per circa 3 ore. Quindi porle al fuoco in abbondante acqua leggermente salata e farle cuocere per circa 2 ore a fuoco lento. Tenere qualche tullora per guarnizione e passare tutte le altre con un passaverdura. Rimettere il tutto nella pentola e, quando comincia di nuovo a bollire, aggiungervi 250 gr. di pasta (preferibilmente ave marie rigate o pasta fresca tagliata a losanghe). Lasciare cuocere per circa 7-8 minuti, quindi servire in scodelle individuali.

Questa era una “minestra” molto gradita una volta ai bambini, perché rimaneva sempre un poco dolce ed in più era molto nutriente ed economica.

FONTE EZIO LUCCHESI