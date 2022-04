Minazzana, sabato 30 aprile, alle ore 16.00, inaugurazione della mostra fotografica “Istanti Apuani”.

Nel calendario dei festeggiamenti della FESTA DEL 1° MAGGIO a Minazzana si inaugura sabato 30 aprile alle ore 16.00 ISTANTI APUANI, la mostra fotografica dedicata agli straordinari animali ed ai paesaggi mozzafiato delle alpi Apuane che rimarrà aperta fino al 30 settembre. Una serie di scatti che l’autrice, Paola Fazzi ha selezionato fra le migliaia di foto che negli anni ha prodotto per motivi professionali. Paola Fazzi infatti è una biologa specializzata in gestione e conservazione della fauna. E’ guida ambientale ed escursionistica. Formatrice per guide ambientali ed insegnante di educazione ambientale e appassionata fotografa. Lavora come tecnico faunistico per il Parco delle Apuane e per altre realtà fuori dalla toscana e dall’Italia. Vive a Minazzana ed è, insieme al compagno di una socia, molto attiva della P.A. del paese.