Minaccia con un coltello la nonna e la zia e le rapina: arrestato

In manette è finito un 22enne di origine moldave, Ion Giannini, con precedenti per furto. Si era presentato a casa delle parenti la mattina del 31 dicembre armato di un coltello a serramanico utilizzato per farsi consegnare il denaro, 270 euro, contenuto nel portafogli delle donne. Allontanandosi aveva intimato alla nonna e alla zia di non dire niente o altrimenti sarebbe stato peggio.

I militari, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto il coltello e, poco distante dal luogo della rapina, il portafogli contenente una carta Postepay per il reddito di cittadinanza intestata al malvivente. Una volta rintracciato è stato arrestato e portato in carcere a Lucca su ordinanza del Gip del Tribunale di Lucca.