M’ILLUMINO DI MENO’: CENE A LUME DI CANDELA NEI RISTORANTI DI CAPANNORI

Aperte le adesioni da parte delle attività di ristorazione

Cene a lume di candela nei ristoranti di Capannori. E’ questa l’iniziativa lanciata dall’amministrazione Menesini in occasione della 18a edizione di ‘M’illumino di meno’, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Dopo aver aderito simbolicamente all’iniziativa spegnendo per un’ora le luci di piazza Aldo Moro nella serata in cui si celebrava la giornata del risparmio energetico (11 marzo), adesso il Comune lancia un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza che è stata condivisa con le associazioni di categoria. I ristoranti che intendono aderire possono scrivere una mail all’indirizzo inziative@comune.capannori.lu. it indicando la sera della settimana in cui intendono proporre la cena a lume di candela. Una volta raccolte le adesioni l’amministrazione renderà noto il calendario delle cene ‘a risparmio energetico’.

La stessa azione sarà proposta anche alle famiglie del territorio in modo che possano aderire all’esperienza della cena a lume di candela una sera della settimana in ambito domestico.

“Alla luce della crisi energetica che stiamo vivendo quest’anno il tema del risparmio energetico assume un valore ancora più importante – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – . Per questo abbiamo deciso di aderire alla giornata ‘M’illumino di meno’, oltre che con un atto simbolico, ovvero lo spegnimento per un’ora delle luci della piazza del Comune, promuovendo iniziative che coinvolgano il territorio e in particolare le attività di ristorazione e le famiglie.

Auspichiamo una grande adesione da parte di tutti, perché il tema energetico è sempre più di stringente attualità e riguarda la vita quotidiana di tutti noi. Per questo motivo è importante che arrivi un messaggio chiaro e compatto per dire addio alle energie dipendenti dai combustibili fossili e segnare una radicale svolta verso le rinnovabili. Ringrazio insieme all’assessore Serena Frediani che sta seguendo insieme a me l’iniziativa le associazioni di categoria del settore della ristorazione per la disponibilità dimostrata”.

Capannori, 28 marzo 2022