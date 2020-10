MILLEMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IL RILIEVO CRONOMETRICO A VIAREGGIO LA PASSEGGIATA PROTAGONISTA

Passaggio viareggino per la MilleMiglia che per la prima volta è sede del rilievo cronometrico di tappa della storica manifestazione.

Per celebrare l’evento, l’Amministrazione di Viareggio ha deciso di assegnare due premi ai partecipanti: il premio Puccini per l’auto che più rappresenterà lo spirito del Maestro e il premio Glamour per l’equipaggio più fashion, offerto da Silvia Bini. La giuria che designerà i vincitori è composta da Paola Gifuni presidente del Consiglio, Katia Balducci presidente di Navigo, Remo Santini caposervizio de La Nazione di Viareggio e Francesco Consani per Rete Imprese della Passeggiata.

Le auto sfileranno in Passeggiata dalle 16 alle 20, entrando da piazza Mazzini per uscire all’altezza di piazza Puccini e continuare poi verso Parma. In tutto 500 macchine, 400 storiche e 100 Ferrari, che sfileranno distanziate di 20 secondi l’una dall’altra. Il rilievo verrà fatto in piazza Maria Luisa.

Quest’anno il convoglio delle auto storiche transita senza mai sostare nelle località al fine di evitare il più possibile gli assembramenti. Anche i controlli timbro non prevedono lo stop degli equipaggi e sono stati studiati in una nuova modalità che non prevede il contatto tra equipaggi e commissari.

«Abbiamo adottato tuti gli standard di sicurezza necessari e anche qualcosa di più – commenta l’assessore alle Attività produttive Alessandro Meciani -: un passaggio importante che è propedeutico alla tappa alla quale stiamo lavorando e che speriamo di ottenere per il prossimo anno. Chiediamo la collaborazione di tutti – conclude –: gli spazi ci sono, le tempistiche sono assolutamente diluite. Indossiamo le mascherine, manteniamo la distanza interpersonale tra le persone e viviamo la MilleMiglia in sicurezza».