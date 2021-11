Come prima cosa per realizzare questa millefoglie con crema pasticcera serve preparare la crema pasticcera. ln una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero, e farina setacciata. A parte mettere in un pentolino a sobbollire il latte e la vaniglia, quando il latte è caldo, versare il composto di uova e girare energicamente e farla addensare. Adagiare la crema ottenuta in una ciotola, adagiare la pellicola a contatto e farla raffreddare. Ora procediamo con la fattura della pasta sfoglia. Prendere e srotolare la pasta sfoglia rettangolare, ritagliare tre rettangoli nella misura di larghezza (11 cm), adagiare su una teglia rivestita di carta da forno, punzecchiare tutta la superfice con una forchetta, spolverizzare con dello zucchero a velo sulla superfice e cuocere in forno statico per 12-15 minuti a 180°- 200°. Spegnere, sfornare e lasciare raffreddare.

Otteniamo così con queste misure, 3 dischi di pasta sfoglia. Se avete bisogno di una torta millefoglie più grande, sempre rettangolare, non servirà ritagliare la pasta sfoglia ma utilizzare direttamente 3 rotoli di pasta sfoglia. Chi vuole può bagnare anche con una bagna al rum, limoncello o alchermes la pasta sfoglia. Io ho omesso questa operazione. Su un piatto da portata ho adagiato il primo disco di pasta sfoglia, ho spalmato di crema poi ho aggiunto l’altro strato, poi altra crema e l’altro strato ancora di sfoglia. Spolverizzare la superfice della sfoglia con dello zucchero a velo e se vi avanza una spolverata di scaglie o briciole della pasta sfoglia e adagiare in frigo a rassodare per 2 ore e servire. Il mio consiglio è di realizzare la millefoglie qualche ora prima di gustarla, così potrete mangiarla croccante.

Se gusterete la millefoglie con la crema pasticcera il giorno dopo, quasi sicuramente troverete il tutto molto più morbido ma altrettanto gustoso. Spero vi piaccia questa nell’ultima ricetta, alla prossima amici.