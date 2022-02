MILLEFOGLIE CON CREMA E FRAGOLE

Quando il latte è caldo eliminate la stecca e la scorza del limone , unite il composto di uova e rimettere il tutto sul fuoco a fiamma bassa, sempre mescolando . Appena sarà addensata la fate raffreddare a temperatura ambiente in un contenitore con la pellicola trasparente a contatto, dopodiché riponetela in frigo fino al completo raffreddamento.

Nel frattempo dedicatevi alla preparazione della sfoglia, tagliate a strisce rettangolari la pasta sfoglia (o ne fate due nel senso della lunghezza, oppure 3 nel senso della larghezza ). Punzecchiatela bene con la forchetta per evitare che si gonfi durante la cottura , spennellate tutta la superficie con dell’acqua e cospargete la pasta con una spolverata di zucchero a velo , mettere in forno preriscaldato ventilato a 180° per circa dieci minuti , controllate sempre, deve diventare dorata.

Quando la crema pasticciera sarà fredda, incorporare poco a poco la panna montata con movimenti dal basso verso l’alto.