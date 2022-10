Milano Wine Week, oltre mille partecipanti agli eventi del Consorzio Chianti

Il presidente Busi: ‘Degustazioni su battello modo originale per conoscere denominazione’

Milano, 14 ottobre 2022. Un primo bilancio positivo – con oltre 1000 Chianti lovers che hanno già partecipato agli eventi – arriva dalla Milano Wine Week 2022, in programma fino al 16 ottobre. Ricco il programma di iniziative proposte dalla denominazione: dai cinque format di degustazione a bordo del battello Chianti Lovers Boat, all’inedita masterclass dedicata alla presenza del vino Chianti nel cinema, passando per i seminari istituzionali dedicati agli operatori e gli altri eventi rivolti al grande pubblico di appassionati.

Oltre mille le persone che hanno già preso parte alle iniziative messe in campo dalla denominazione a partire dall’apertura della manifestazione l’8 ottobre scorso, e molti altri che potranno partecipare ai prossimi eventi.

“Il Chianti è un vino conosciuto in tutto il mondo – commenta Giovanni Busi presidente del Consorzio Vino Chianti – e Milano è una delle città più importanti d’Italia quindi non potevamo non essere presenti a questa Milano Wine Week. In questi giorni stiamo proponendo delle degustazioni sul nostro battello perché tutti conoscono il Chianti, ma pochi entrano nello specifico e questo è un modo divertente e originale per far conoscere il Chianti partendo dal bicchiere”.