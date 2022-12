Migranti a Livorno, Monni: “Buona la prima, ma…”

“Era la prima volta per tutti, per il porto di Livorno, per la colonna mobile della Protezione civile regionale e per lo stesso comandante della nave con cui abbiamo parlato una volta salite a bordo. E’ una prima volta che è andata decisamente bene, anche se organizzare tutto è stato davvero impegnativo e ha richiesto un importante dispiegamento di forze”.

E’ sostanzialmente improntata alla soddisfazione la prima dichiarazione dal porto di Livorno, dove questa mattina sono sbarcati 142 migranti dalla nave Life Support dell’organizzazione non governativa Emergency, dell’assessora regionale alla protezione civile, Monia Monni.

“Occorre però rilevare – aggiunge subito dopo Monni – che è assolutamente insolito che si utilizzi per gli sbarchi un porto così lontano dal luogo in cui si raccolgono i migranti che, pur trovandosi in condizioni molto precarie, in questo modo sono costretti a stare in mare più tempo. Anche per le navi di salvataggio significa perdere quattro giorni ed essere sottratte ai salvataggi. Senza contare che persone già molto provate fisicamente e psicologicamente sono costrette a passare un periodo molto più lungo in mare”.

Al molo 75 domani mattina è previsto l’arrivo della Sea Eye 4, con a bordo 98 persone di cui almeno 12 minori. Questi ultimi saranno ancora una volta ospitati tutti in Toscana, mentre la destinazione degli adulti è in corso di definizione.

“In ogni caso – conclude l’assessora regionale – è scorso tutto perfettamente, in grande sintonia con Comune, Questura e Prefettura. Abbiamo predisposto un’accoglienza che potesse essere non soltanto efficiente ma anche umana, con percorsi specifici per le donne, sostegno psicologico, giochi per i bambini e presenza dei mediatori culturali. Abbiamo ovviamente fornito abiti pesanti capaci di proteggerli da temperature rigide, visto che erano scalzi e sostanzialmente nudi”.

E domattina intorno alle 8 è previsto l’arrivo della seconda nave.