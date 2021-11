MIGLIORA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CIMITERI: SARANNO CREATE PICCOLE ISOLE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Sarà migliorata la raccolta differenziata negli oltre 40 cimiteri di Capannori. Il Comune, in collaborazione con Ascit, ha deciso di realizzare delle piccole isole di raccolta dotate di bidoncini per le varie tipologie di rifiuti all’interno di ciascun camposanto, in modo che i rifiuti possano essere conferiti in un unico sito, visto che attualmente i bidoni sono posizionati in varie aree e spesso sono presi di mira da qualche incivile. L’operazione prenderà il via dai cimiteri di Pieve San Paolo, Capannori e Carraia, per poi essere estesa a tutti gli altri entro la fine dell’anno. L’amministrazione comunale e Ascit incontreranno le associazioni che gestiscono le aree cimiteriali per individuare le migliori zone interne dove collocare le isole di raccolta.

“Con questa operazione vogliamo creare piccole aree di raccolta differenziata in ciascun cimitero del nostro territorio, sia per facilitare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, sia per contrastare gli utilizzi impropri dei bidoni – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. L’obiettivo è innanzitutto assicurare maggiore cura e decoro per i camposanti, ‘luoghi di comunità’ di estrema importanza in quanto custodi degli affetti e della memoria della cittadinanza. Altro obiettivo è scoraggiare gli utilizzi non corretti dei contenitori per i rifiuti situati nei cimiteri in aggiunta ai maggiori controlli che stiamo realizzando attraverso le fototrappole, grazie alle quali proprio recentemente sono state elevate 7 multe per abbandono di rifiuti al cimitero di Camigliano. Questa iniziativa vedrà la collaborazione delle tante associazioni che si stanno facendo carico della manutenzione dei nostri cimiteri perchè siano luoghi sempre più decorosi”.

Considerando l’ottimo lavoro di differenziazione fatto dalle famiglie all’interno delle mura domestiche questo progetto rientra nella strategia portata avanti dall’amministrazione comunale per potenziare la raccolta differenziata anche nei luoghi pubblici.