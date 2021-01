MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI SU FACEBOOK E INSTAGRAM PER I PRESEPI IN FAMIGLIA,

TRADIZIONI: MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI SU FACEBOOK E INSTAGRAM PER I PRESEPI IN FAMIGLIA, FISSATA LA DATA DELLE PREMIAZIONI

Pietrasanta_Migliaia di visualizzazioni sulla pagina ufficiale Facebook ed sul profilo Instagram “Pietrasanta Eventi” per il contest social dei presepi promosso dall’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti. La novità digital, dettata dalla pandemia e dalle restrizioni, è piaciuta ai pietrasantini (e non solo a loro!) che da casa, in autonomia, hanno realizzato le interviste e le immagini trasformate successivamente in piccoli video di presentazione. Il contest social ha permesso ad un pubblico molto ampio di entrare nelle case dei concorrenti, scoprire i loro presepi, le curiosità che hanno guidato la loro realizzazione tra materiali inediti e tanta creatività.

“La pubblicazione sui social dei video ha dato una visibilità inaspettata ai presepi e all’iniziativa del concorso che caratterizza ormai da 14 edizioni il periodo delle festività. – ammette Andrea Cosci, assessore alle tradizioni popolari – La pandemia ha rischiato di interrompere la continuità di un concorso a cui teniamo molto. Quest’anno, a causa delle restrizioni, non sarebbe stato possibile alla giuria visitare i singoli presepi in presenza. Solitamente andavano di casa in casa per visionarli uno ad uno i presepi. La modalità social ci ha permesso di superare questa difficoltà, rilanciare il concorso e di dare grande risalto ai singoli concorrenti. Nelle prossime ore daremo comunicazione dei vincitori delle tre categorie”.

Fissata la data delle premiazioni. Si terranno sabato 16 gennaio alle ore 11.00 nell’atrio del Municipio. Alla premiazioni, causa Covid-19, saranno invitati a partecipare solo i primi classificati di ogni categoria mentre tutti gli altri concorrenti potranno ritirare l’attestato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Tre, come sempre, le categorie previste: piccole dimensioni (presepi con dimensioni della base fino ad 1 metro), medie dimensioni (presepi con dimensioni della base da 1 a 5 metri) e grandi dimensioni (presepi con dimensioni della base di oltre 5 metri). Per partecipare i concorrenti hanno dovuto realizzare, in autonomia, una piccola video intervista ed una serie di immagini con il cellulare e inviarlo al numero WhatpApp di Pietrasanta Eventi. Video intervista e immagini sono state poi montate e pubblicate sulla pagina Facebook Comune di Pietrasanta e sul profilo Instagram “Pietrasanta Eventi”.