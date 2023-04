Microplastiche e rifiuti in spiaggia, incontro all’Annunziata

Migliorare la gestione dei rifiuti sulle spiagge, in particolare nei Comuni a forte vocazione turistica e impegnati in progetti ambientali come Pietrasanta: è l’obiettivo del progetto “Contaminazione delle spiagge: danni ecologici, sanitari ed economici. Cause, fonti, effetti ed interventi” che verrà presentato domani (sabato 29 aprile) a partire dalle 9 nella sala dell’Annunziata.

Proposto dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in partnership con il Comune di Pietrasanta e il patrocinio di Provincia di Lucca, Regione Toscana e della sezione regionale della Società Italiana di Igiene, il progetto ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ha studiato da diverse prospettive il fenomeno della contaminazione delle spiagge, analizzando la composizione fisico-chimica dei rifiuti e valutandone l’impatto sanitario, ecologico ed economico.

Dopo i saluti istituzionali spazio ai relatori dell’Ateneo pisano (dipartimenti di Biologia e Chimica), di Arpat e di vari enti e società direttamente coinvolti nella gestione e tutela ambientale del territorio marino. La partecipazione è libera e gratuita.