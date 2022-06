Michele, la passione per la vita, l’amicizia e la natura lo fa volare oltre la disabilità

Ecco un’altro aggiornamento su Michele ed i suoi amici. Ieri sono usciti per un’escursione nel Parco di Migliarino e San Rossore.

I ragazzi hanno trascorso una giornata in allegria, in questo luogo incontaminato, e Michele, costretto sulla sedia a rotelle dalla nascita ma grande appassionato e studioso della natura, tanto da essersi laureato proprio in scienze naturali a Pisa, era al settimo cielo.

Pubblichiamo nuovamente il QRCode per chi volesse contribuire all’acquisto della nuova joeletta per Michele, che servirà a rendere piu’ confortevoli le sue uscite.