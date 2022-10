MICHAEL ROTHLING, RE DELLE BAMBOLE, CHIAMATO A CONDURRE UNA RUBRICA SU RTV 38 

Da imprenditore dei giocattoli a maestro di stile. Michael Rothling è stato infatti chiamato dall’emittente toscana RTV38 a condurre rubrica La Dolce Vita, sei puntate dedicate a business, lifestyle e, soprattutto, al magico mondo dei giocattoli e della beneficenza a cui il dinamico vice presidente della multinazionale Dimian si sta dedicando.

Le puntate saranno messe in onda alle 16,30 il 14 ottobre, 4 Novembre e 2 dicembre, oltre ad altrettanti appuntamenti fissati il 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo che saranno registrati da Hong Kong dove vive e si trova la sede dell’azienda della famiglia Rothling.

“E’ un’occasione che ho colto al volo _ racconta l’imprenditore _ per mettere ulteriormente in evidenza La Dolce Vita che ancora si respira a Forte dei Marmi, luogo del mio cuore dove trascorro le mie vacanze al quale ho dedicato la speciale edizione del Monopoly che quest’estate è stata veicolo di eventi di successo in luoghi culto come l’Augustus beach e il Bagno Annetta, oltre al torneo di padel artisti che ha calamitato tanti volti dello spettacolo. Appuntamenti finalizzati alla campagna di raccolta fondi per Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi, mentre la conclusiva Monopoly Charity race è servita a destinare risorse alla Andrea Bocelli Foundation. L’obiettivo è infatti quello di veicolare un messaggio importante, quello dell’importanza del business legato alla beneficenza e della spensieratezza di momenti di divertimento e socializzazione per portare a compimento progetti solidi e solidali in aiuto di chi ha bisogno. Prossimamente le mie bambole saranno occasione per un evento a sostegno dell’Aipd che sta costruendo ex novo il centro polifunzionale Dopo di noi a Lido di Camaiore e mi auguro che altri imprenditori locali in questo momento di grosse difficoltà, seguano il mio esempio sostenendo queste realtà . Inoltre _ conclude _ tutto questo può andare di pari passo con la promozione del territorio dove trascorro le vacanze è il motivo per cui ha voluto ‘esportare’ la bellezza di Forte dei Marmi anche nella mia Hong Kong in una sorta di gemellaggio internazionale all’insegna del buon vivere e della beneficenza”.