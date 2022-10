Miac, Fantozzi-La Porta (Fdi): “Porteremo al Governo le istanze del settore cartario”

“L’economia di Lucca deve tornare ad essere centrale in Toscana e a livello nazionale”

Lucca 12/10/2022 – “Porteremo al Governo le istanze del settore cartario, parte centrale dell’economia del territorio di Lucca e della Toscana. Il settore si trova a fronteggiare il tema della transizione energetica ed ecologica in una fase di forte rialzo dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro da tutelare con ogni mezzo così come il bagaglio di competenze e professionalità delle nostre aziende. Lucca, capitale della carta che punta su innovazione tecnologica ed ecologia, deve tornare ad essere centrale in Toscana e a livello nazionale” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, e la neo deputata Chiara La Porta.

“Siamo molto vicini al mondo cartario, il prossimo Governo di Centrodestra sosterrà le nostre attività produttive. Le imprese del settore della carta sono caratterizzate da un elevato know-how e da un’alta specializzazione delle maestranze” sottolineano Fantozzi e La Porta.