Miac, Fantozzi (Fdi): “Ci saremo perché ci crediamo. Volano per lo sviluppo del territorio lucchese”

“Siamo molto vicini al mondo cartario, il prossimo Governo di Centrodestra sosterrà le nostre attività produttive”

Parteciperemo alla Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria perché ci crediamo. Fratelli d'Italia è il partito più "produttivista" del Paese e lo si evince chiaramente anche dal programma elettorale di Giorgia Meloni. Siamo molto vicini al mondo cartario, il prossimo Governo di Centrodestra sosterrà le nostre attività produttive -dichiara il Consigliere regionale di Fdi Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, che sarà presente al Miac insieme alla neo deputata Chiara La Porta- Nell'augurare buon lavoro al Miac raccogliamo e rilanciamo la provocazione del general manager di Confindustria Toscana Nord Marcello Gozzi che, nei giorni scorsi, ha sottolineato che come industriali si relazionano più agevolmente con l'opposizione che non con la maggioranza regionale, ancora ostaggio di una vecchia mentalità anti-industriale".

“La Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria rappresenta un volano per lo sviluppo del territorio lucchese. Lucca torna ad essere capitale della carta puntando su innovazione tecnologica ed ecologia. Il settore cartario, parte centrale dell’economia del nostro territorio con 10mila addetti ed un fatturato di oltre 4 miliardi, si trova a fronteggiare il tema della transizione energetica ed ecologica in una fase di forte rialzo dei prezzi di energia e materie prime. La sostenibilità del presente potrebbe anche complicare la sfida green del futuro, ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro da tutelare con ogni mezzo così come il bagaglio di competenze e professionalità delle nostre aziende -sottolinea Fantozzi– Le imprese del settore della carta sono caratterizzate da un elevato know-how e da un’alta specializzazione delle maestranze”.