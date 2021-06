Mi metto a disposizione del mio partito, della mia città per Lucca 2022:

L’ho detto qualche settimana fa, l’ho ripetuto all’assemblea comunale del Partito Democratico di pochi giorni fa, l’ho ribadito oggi ai quotidiani. Più convinto che mai.

Mi metto a disposizione del mio partito, della mia città per Lucca 2022: per una Lucca che costruisce il presente e guarda al futuro. Con un progetto, un programma, un sogno da raggiungere, da realizzare.

Ho il desiderio di lavorare affinché che la mia candidatura possa essere elemento catalizzante di persone, di idee. Un ponte che colleghi questi nove anni di amministrazione a quello che avverrà nei prossimi anni.

Non c’è tempo da perdere, perché chi ci guarda da fuori chiede chiarezza, trasparenza e coraggio. Per gestire il presente, la ripresa, la rinascita post-Covid.

Per impedire che la nostra città torni nelle mani di chi si è contraddistinto per immobilismo e cattiva amministrazione.

Per costruire il futuro vedo due snodi essenziali.

Rendere Lucca sempre più centrale nella Toscana e in Italia, rafforzando anche i rapporti con l’area vasta (intesa come Piana e come capoluoghi della costa).

Ma per acquisire importanza e ruolo fuori da Lucca serve coesione e solidità all’interno. E quindi serve anche ridisegnare un rapporto sano ed equilibrato tra centro e periferie. La città deve crescere tutta insieme, senza disuguaglianze tra i territori, mettendo al centro tutte le comunità che abitano le sue 84 frazioni e paesi.

Sarà una sfida difficile, ma bellissima. Da vivere con coraggio e determinazione. Che parte con una promessa e una richiesta.

La promessa di coinvolgere in questo progetto tutti quelli che avranno voglia di contribuire al bene della città, senza chiedere a nessuno la carta d’identità o la provenienza politica.

E La richiesta, al mio partito, di uscire quanto prima dalle stanze e dalle logiche degli addetti ai lavori, per cominciare a parlare con la città che là fuori ci guarda e che attende chiarezza e risposte concrete.

FRANCESCO RASPINI