‘MI LIBRO DI PIU’: CINQUE INCONTRI LETTERARI IN PROGRAMMA NEL PARCO DI ARTEMISIA

Sono cinque gli incontri con gli autori previsti dalla nuova rassegna letteraria ‘Mi libro di più’ promossa dal Comune che a partire da sabato 18 settembre si terrà nel parco del polo culturale Attèmisia di Tassignano. Un’iniziativa con cui l’amministrazione comunale vuole promuovere i talenti letterari locali. Il primo appuntamento, in programma, alle 16.30 è la presentazione del libro di Giacomo Bini ‘D’istanti e d’istinti’ – Poesie ai tempi del Covid) – che sarà coordinata da Gianni Quilici. La rassegna proseguirà martedì 21 settembre, sempre alle 16.30 con la presentazione del volume ‘Per ammazzarti meglio’ di Ilaria Bonuccelli (Lucia Pugliese Editore). Il terzo appuntamento degli incontri letterari che si terrà venerdì 24 settembre alle 17.30 vedrà protagonista Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano autore del libro “Il viaggio di mio padre. Un racconto sul futuro’ con il coordinamento del sindaco Luca Menesini. Giovedì 30 settembre alle 16.30 sarà la volta della presentazione del libro di Marco Amerigo Innocenti ‘Colleghi & Carogne’ (Maria Pacini Fazzi Editore). La rassegna ‘Mi libro di più’ si chiuderà mercoledì 6 ottobre alle 16.30 con la presentazione del libro di Olivo Ghilarducci ‘Natalia. Storia di donna’ (Tralerighe Libri) alla quale interverranno Marisa Cecchetti, Vannino Chiti e Andrea Giannasi.

“Questo ciclo di incontri letterari è il primo di tre cicli che vanno sotto il nome comune di ‘Incontri letterari’– afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Da settembre a Natale proporremo ben 25 presentazioni di libri per dare l’opportunità a tutti coloro che amano la letteratura di scoprire le opere di autori noti e meno noti. A breve presenteremo anche il programma degli altri due cicli di incontri”.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti inviando una mail a artemisia@comune.capannori.lu. it o telefonando a 0583 936427. In caso di pioggia gli incontri si terranno in sala Pardi per i primi 20 prenotati.

Le persone di età superiore ai 12 anni avranno bisogno del green pass (ottenibile con vaccinazione, tampone negativo entro le 48 ore precedenti o certificato guarigione dal Covid).

Capannori, 11 settembre 2021