Mezzo secolo di “Valpiani Sport”, omaggio dell’amministrazione

Mezzo secolo dedicato allo sport e a chi lo pratica, con tanto cuore e professionalità: sabato mattina, nel punto vendita di via Versilia a Tonfano, l’amministrazione comunale di Pietrasanta ha omaggiato con una pergamena la grande famiglia di Valpiani Sport che ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 50 anni di attività.

Il percorso di Luciano Valpiani, lo storico titolare che ancora oggi segue la gestione del negozio insieme a famigliari di seconda e terza generazione, inizia nel 1973 con il “Centro Sport”, nato dopo aver rilevato la rivendita di giocattoli e prodotti per la casa del padre e seguendo la voglia di dedicarsi a qualcosa di nuovo.

Incorda e ripara racchette da tennis, inizia a servire cantanti, attori e calciatori che frequentano la Versilia. Nel 1980 una nuova apertura, stavolta nella centralissima via Mazzini a Pietrasanta ed è il primo a “fare vetrina” esterna con ferro battuto e rame. Dieci anni dopo è la volta del terzo punto vendita, in via Marconi, attività che subito diventa un riferimento per clienti e fornitori di abbigliamento e accessori sportivi dei marchi più prestigiosi. “Mio figlio è dottore commercialista – commenta Valpiani – la speranza di proseguire questa ‘favola di famiglia’ è nei miei nipoti, oggi ancora troppo piccoli. Dopo 50 anni smetto… o forse no”, conclude con un sorriso.