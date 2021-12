Mezze maniche rigate con crema di fagioli e salsiccia

Mezze maniche rigate con crema di fagioli e salsiccia



di Maria Di Pierno

600 gr di mezze maniche

2 scatole di fagioli cannellini

3/4 salsicce sbriciolate

1 carota piccola

Mezza cipolla

Un po’ di sedano

Olio e.v.o.

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Prezzemolo tritato

Sale e pepe q.b.

Tritate il sedano, la carota e la cipolla e fateli soffriggere, con l’olio, in un tegame dai bordi alti. Aggiungete i fagioli in scatola con tutto il loro liquido e un po’ di sale e fate cuocere, a fiamma media, mescolando di tanto in tanto per circa 15 minuti. A questo punto, spegnete e lasciate raffreddare un pochino.

Nel frattempo mettete sul fuoco la pentola con l’acqua e il sale per cuocere la pasta e frullate, riducendo a purea, il sughetto di fagioli in un mixer oppure nel Bimby.Sempre nel tegame dove avete preparato il sughetto in precedenza, soffriggete in poco olio le salsicce sbriciolate e sfumate con il vino bianco.

Unite la purea di fagioli alla salsiccia rosolata e lasciate cuocere, a fiamma bassa, ancora un paio di minuti. Se il sugo dovesse restringersi troppo, aggiungete un po’ d’acqua di cottura della pasta.Versateli nel tegame col sughetto, unite il prezzemolo tritato, una spruzzata di pepe nero e saltate velocemente il tutto