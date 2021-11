Mezze maniche con crema di zucchine, pancetta e Philadelphia.

Ricetta di ‎Rosalinda Cannizzaro

Ricetta: Ho fatto rosolare uno spicchio d’aglio ,che dopo ho tolto, con un filo d’olio evo, ho aggiunto 3 zucchine tagliate a rondelle, ho fatto cuocere per una decina di minuti aggiungendo un po’ d’acqua calda per non fare asciugare troppo. Ho messo sale e pepe.

Dopodiché ho frullato con il frullatore ad immersione. In un’altra padella ho fatto rosolare la pancetta senza aggiungere grassi. Ho cotto la pasta , l’ho scolata al dente e mantecato con la crema di zucchine , ho aggiunto la Philadelphia e pochissima acqua di cottura della pasta per rendere tutto ancora più cremoso. Ho impiattato aggiungendo la pancetta , un po’ di pepe e una bella spolverata di parmigiano

fonte ricette primi piatti