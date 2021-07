Metro srl si dota di due mezzi elettrici per il centro storico

Scelta ecologica per Metro srl. Da oggi la società partecipata dal Comune di Lucca che si occupa della gestione dei parcheggi, dei permessi per la zona a traffico limitato e dei punti informazione turistica ha a disposizione due nuovi furgoni elettrici, in sostituzione di altri due vecchi a gasolio, che saranno utilizzati dai dipendenti per la gestione dei parcheggi del centro storico. I mezzi sono stati presentati al sindaco Alessandro Tambellini e all’assessore alla Mobilità Gabriele Bove dall’amministratore unico e dal direttore generale di Metro Srl Cristian Bigotti e Mauro Natali.