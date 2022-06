Metalli nelle acque minerali naturali: la classifica delle marche migliori, secondo il nuovo test di Altroconsumo

Altroconsumo ha confrontato 38 bottiglie di acqua minerale naturale stilando la classifica delle migliori. Si conferma di qualità ottima e vincitrice del test anche quest’anno l’acqua Smeraldina mentre di qualità bassa è considerata solo l’acqua Fiuggi

Quando possibile, noi preferiamo sempre l’acqua del rubinetto, il sistema migliore per evitare sprechi inutili di plastica e la montagna di rifiuti annessi. Ma chi acquista acqua minerale in bottiglia sarà sicuramente interessato a conoscere i risultati dell’ultimo test di Altroconsumo sull’acqua minerale naturale, che ha analizzato le principali marche in commercio, valutando non solo il contenuto, ma anche le bottiglie e le etichette.

Un test che la rivista dei consumatori italiani ripete ogni anno e in questa nuova versione aggiornata possiamo notare che i risultati ottenuti sono molto simili a quelli del 2021. Leggi anche: Acque minerali a confronto: naturali o frizzanti, queste le marche migliori e peggiori secondo Altroconsumo

Complessivamente, il test ha analizzato e confrontato 75 bottiglie d’acqua (naturale, effervescente naturale o frizzante) ma oggi vi parliamo in particolare delle 38 acque minerali naturali.

Ogni prodotto è stato testato per verificarne qualità e difetti. Sono stati considerati in particolare:

la presenza di sali minerali

l’eventuale presenza di metalli e contaminanti

In merito alla presenza di sali minerali, Altroconsumo spiega che:

Il contenuto in sali minerali di un’acqua è rappresentato dal tenore in residuo fisso a 180°C e determina il suo grado di mineralizzazione (minimamente mineralizzata, oligominerale…..). Tra i sali minerali più importanti ci sono il calcio e il magnesio, rappresentati dalla durezza totale, e il sodio. I fluoruri sono sali minerali utili per il nostro organismo, ma che non devono essere presenti in quantità elevate nell’acqua che beviamo per non rischiare di danneggiare ossa e denti, mentre un contenuto elevato di nitrati in un’acqua minerale naturale può indicare una contaminazione umana della sorgente.

Mentre in merito ai contaminati precisa quali sono stati cercati in particolare:

L’alluminio è un metallo che può derivare dall’utilizzo, non ammesso nelle acque minerali naturali, di flocculanti impiegati nel trattamento dell’acqua potabile. Arsenico, manganese e nichel, invece, sono metalli che possono essere presenti nell’acqua minerale naturale perché componenti caratteristici del suolo da cui sgorga la sorgente, ma la cui assunzione è bene limitare. Infine, le nostre analisi si sono concentrate sulla ricerca di contaminanti come composti indicatori di trattamenti di disinfezione non consentiti dalla legge e sostanze che possono, invece, derivare dalla bottiglia.

Altri parametri considerati per la valutazione finale delle acque minerali sono stati:

Bottiglia : sono state verificate le caratteristiche ambientali valutando il peso dell’imballaggio (plastica, vetro o cartone), l’utilizzo di PET di recupero e la presenza di un’etichetta in plastica, più facilmente riciclabile rispetto ad una in carta. Le bottiglie sono state valutate anche in quanto a maneggevolezza e praticità d’uso (facilità d’apertura/chiusura del tappo e di mescita) comodità ad impugnarle e solidità della bottiglia

: sono state verificate le caratteristiche ambientali valutando il peso dell’imballaggio (plastica, vetro o cartone), l’utilizzo di PET di recupero e la presenza di un’etichetta in plastica, più facilmente riciclabile rispetto ad una in carta. Le bottiglie sono state valutate anche in quanto a maneggevolezza e praticità d’uso (facilità d’apertura/chiusura del tappo e di mescita) comodità ad impugnarle e solidità della bottiglia Completezza delle informazioni in etichetta: oltre a quelle obbligatorie per legge, sono state considerate anche quelle facoltative

Ma ora scopriamo la vera e propria classifica.

La classifica delle acque minerali

L’acqua vincitrice del test è risultata essere, come lo scorso anno, la Smeraldina naturale che ottiene 73 punti ed è considerata di qualità ottima.

A seguire, sempre di qualità ottima, vi sono:

ROCCHETTA NATURALE (72 punti)

RECOARO NATURALE (72 punti)

S.BERNARDO NATURALE (71 punti)

SAN BENEDETTO NATURALE (71 punti)

ALPE GUIZZA NATURALE (70 punti) (miglior acquisto)

LAURETANA NATURALE (70 punti)

Le acque minerali considerate di qualità buona sono invece:

GRAN GUIZZA NATURALE (69 punti) (miglior acquisto)

VITASNELLA NATURALE (69 punti)

SAN BENEDETTO NATURALE (69 punti)

LURISIA NATURALE (69 punti)

PANNA NATURALE (69 punti)

BLUES (EUROSPIN) NATURALE (68 punti)

SAN BENEDETTO ECO GREEN NATURALE (67 punti)

CONAD NATURALE (67 punti)

DOLOMIA NATURALE (67 punti)

SAN BENEDETTO EASY ECO GREEN NATURALE (67 punti)

NESTLE’ VERA NATURALE (67 punti)

EVA NATURALE (66 punti)

ESSELUNGA NATURALE (66 punti)

LILIA NATURALE (65 punti)

MANGIATORELLA NATURALE (65 punti)

SAGUARO (LIDL) NATURALE (65 punti)

BOARIO NATURALE (64 punti)

EVIAN NATURALE (64 punti)

COOP NATURALE (64 punti)

CARREFOUR NATURALE (64 punti)

SANT’ANNA NATURALE (62 punti)

S. GIORGIO NATURALE (61 punti)

GOCCIA DI CARNIA NATURALE (61 punti)

MARTINA NATURALE (60 punti)

Quelle di qualità media sono:

SANTA CROCE NATURALE (59 punti)

LILIA NATURALE (56 punti)

VALMORA NATURALE (56 punti)

LEVISSIMA NATURALE (55 punti)

HUMANA NATURALE (50 punti)

Solo un’acqua viene considerata di qualità bassa e, proprio come nel test dello scorso anno, si tratta di:

FIUGGI NATURALE (49 punti)

Ribadiamo che – per motivi ambientali – la scelta migliore rimane quella di bere l’acqua del rubinetto (ogni volta che questo è possibile) e di portare sempre con noi una borraccia. Considerando poi l’aumento dei prezzi (Leggi anche: Caro acqua: la crisi ucraina fa aumentare anche i prezzi delle acque in bottiglia (e ripensare all’uso di quella del rubinetto), evitare di acquistare acqua in bottiglia ci permetterà anche un notevole risparmio economico.

Fonte: Altroconsumo