Metà scuola media Barsanti in quarantena, il sindaco: “Non si chiude”

Un quadro che ha allarmato alcuni genitori che hanno chiesto di chiudere del tutto il plesso, per capire cosa fare. La situazione viene monitorata quotidianamente dalla dirigenza scolastica, dalla Asl e dal Comune che nel frattempo ha acquistato dei termoscanner per misurare la febbre agli studenti all’ingresso delle scuole. L’amministrazione ha inoltre incaricato il gestore telefonico di potenziare la fibra ottica in otto plessi scolastici comunali, per migliorare la connettività delle strutture e consentire ai ragazzi in quarantena di seguira le lezioni da casa.