Metà giugno: tempo di mietitura, alla quale i nostri nonni si preparavano per San Giovanni.

Metà giugno: tempo di mietitura, alla quale i nostri nonni si preparavano per San Giovanni.

Ormai pochi ricordano com’era alto il grano di una volta…

In questa fotografia si vede molto bene, aveva un gambo altissimo che arrivava quasi ad altezza d’uomo!

A causa della sua altezza, però, tendeva a spezzarsi col vento ed era più sensibile “all’allettamento”, in più il gambo così alto sottraeva energia alla spiga, perciò, negli ultimi decenni, si cominciarono a ricercare grani più bassi e produttivi..