Si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 18.00, la messa, a porte chiuse di Don Hermes in video streaming della montagna seravezzina.

L’iniziativa è partita grazie alle numerosissime richieste che sono pervenute in parrocchia. L’indirizzo web per poterla seguire è http://youtube.com/user/VideoVersilia. Il tutto è stato autorizzato dalla Protezione Civile, su interessamento del Presidente della PA di Azzano, Mariano Bertoli. Le riprese e lo streaming saranno a cura di Luca Avenante e il ponte radio per la diretta web è stato fornito dalla ditta Navicom di Massa.

