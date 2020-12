Messa in sicurezza idraulica di Veneri e Alberghi, il comune conclude lo studio con una convenzione con il consorzio 4 Basso Valdarno

La giunta municipale di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani ha approvato il protocollo di intesa con il consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno per completare lo studio e poter poi procedere con la progettazione per la messa in sicurezza idraulica della zona di Veneri e Alberghi.

La stipula della convenzione, ratificata dalla giunta su presentazione dell’assessore Aldo Morelli, rappresenta il passaggio finale, con l’approvazione del protocollo, di un lavoro iniziato da qualche anno, con il forte impegno e stimolo dell’associazione lo Zappetto, per definire uno studio complessivo e gli investimenti necessari sul reticolo minore per mettere in sicurezza un territorio che va da Ponte all’Abate agli Alberghi, troppo spesso soggetto ai danni di effetti climatici e pioggia torrenziale che ormai si presentano con sempre maggiore frequenza e intensità.

Il comune di Pescia aveva già iniziato il lavoro impegnando fin dell’agosto scorso la propria quota dell’accordo, 20.000 euro, affidando lo studio al geologo Mannori e all’ingegnere idraulico Cappelli, i quali hanno già avviato ispezioni e controlli sul territorio interessato con la collaborazione della stessa associazione Lo Zappetto e i tecnici del consorzio.

Adesso, con l’approvazione del protocollo si è resa disponibile anche la quota dello stesso Consorzio, 10.000 euro, con la quale sarà possibile completare gli incarichi per la conclusione dello studio cui seguiranno, a stretto giro, gli incontri sul territorio per un confronto utile con gli abitanti delle zone interessate.

Approvato lo studio, comune e consorzio, con l’accordo anche del Genio Civile, altro interlocutore sempre presente in questo percorso, si attiveranno per la ricerca dei finanziamenti necessari per gli interventi che si saranno resi più necessari e urgenti.