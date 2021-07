MESSA IN SICUREZZA E IL RECUPERO CONSERVATIVO DEL PONTE DEL FOGLIAIO A FABBRICHE DI VERGEMOLI

APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RECUPERO CONSERVATIVO DEL PONTE DEL FOGLIAIO A FABBRICHE DI VERGEMOLI

E’ stato approvato il progetto definitivo per il recupero conservativo e l’adeguamento sismico del Ponte del Fogliaio, sulla Sp39, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

Le opere, per un importo complessivo di circa 150mila euro (147mila 500), hanno lo scopo di rendere di mettere in sicurezza il ponte, dopo che le verifiche effettuate dalla Provincia, avevano evidenziato una situazione di ammaloramento del calcestruzzo in alcuni punti della infrastruttura, probabilmente dovute alle infiltrazioni di acqua.

Il progetto prevede l’eliminazione di alcune opere provvisionali, la pulizia e il relativo rinforzo dell’intradosso delle solette di riva dell’impalcato, nonché l’impermeabilizzazione di tutto l’impalcato del ponte, con la creazione di nuovi giunti stradali.

Dal punto di vista strutturale, si prevede, inoltre, la realizzazione di nuovi traversi in acciaio a rinforzo di quelli attuali ammalorati.

«Anche questo intervento – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – rientra nella serie di lavori volti a garantire la sicurezza della rete stradale e infrastrutture di pertinenza dell’ente. La sicurezza, infatti, resta uno dei temi fondamentali dell’azione della Provincia e, per questo, procediamo con le opere di ristrutturazione di quelle infrastrutture che, a seguito degli studi effettuati, sono risultati bisognose di interventi».

Con questo intervento vengono ultimate, infatti, le opere urgenti per la messa in sicurezza del ponte, finanziate grazie ai contributi ottenuti dalla Provincia e provenienti dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

Nei mesi passati, proprio in quanto verificato che questa infrastruttura non garantisse il massimo della sicurezza, era stata predisposta una limitazione del traffico pesante sul Ponte, provvedimento adottato in accordo con il Comune di Fabbriche di Vergemoli.