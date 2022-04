Messa di Pasqua in diretta su NoiTv

PROV. LUCCA – La celebrazione presieduta da Monsignor Paolo Giulietti sarà trasmessa in diretta alle ore 11 dal Duomo Abbaziale di Castelnuovo Garfagnana. Il Vescovo presiederà anche tutte le celebrazioni della Settimana Santa nella Cattedrale di San Martino a Lucca.

Come da tradizione, anche quest’anno la Santa Messa di Pasqua, officiata dall’Arcivescovo di Lucca nel Duomo Abbaziale di Castelnuovo Garfagnana, sarà trasmessa in diretta sulla nostra emittente. Per seguire la celebrazione basterà sintonizzarsi su NoiTv alle ore 11, domenica 17 aprile.

Già nel 2021 Monsignor Giulietti aveva deciso di celebrare la Pasqua di Resurrezione con una messa al mattino in Valle del Serchio per poi spostarsi nel pomeriggio a Viareggio. Anche la prossima domenica di Pasqua il Vescovo sarà nella chiesa di San Paolino per celebrare la messa delle ore 18, coinvolgendo tutto il territorio della Diocesi. Si chiuderà così la Settima Santa, che prende il via nella Cattedrale di Lucca con la Messa Crismale alle ore 17.30 del Mercoledì Santo: è l’occasione in cui il presbiterio, la comunità diaconale e i fedeli si riuniscono attorno al vescovo, che presiede, per rafforzare il senso della chiamata del Signore e confermare l’unità della Chiesa locale e la sua missione nel mondo. Durante la celebrazione si consacrano anche gli Olii Santi, che saranno usati per i sacramenti nei mesi a venire. Il Vescovo presiederà poi in San Martino tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale: giovedì alle 18,30 la Messa “nella Cena del Signore”; la Celebrazione nella Passione del Signore il Venerdì alle 18.30 e la Veglia Pasquale la sera del Sabato Santo, alle ore 22. Le celebrazioni vedranno la presenza e l’animazione della Comunità parrocchiale del Centro Storico di Lucca. Sabato 16 aprile alle ore 9.30, l’Arcivescovo presiederà anche una Santa messa nel carcere di Lucca.