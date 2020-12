Messa di Natale in diretta su Noitv dal Duomo di Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Sarà il Duomo Abbaziale di Castelnuovo Garfagnana ad ospitare la celebrazione della Santa Messa della notte santa di Natale guidata dall’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti,

La celebrazione avrà inizio alle 20.30 e sarà concelebrata dai parroci Mons. Angelo Pioli e da Don Alex Martinelli.

La liturgia sarà animata da una piccola rappresentanza della Corale di Castelnuovo Garfagnana diretta da Luca Bacci che per questa occasione sarà anche l’organista. Il duomo ha già completato i posti disponibili ma grazie alla nostra emittente sarà possibile seguire in diretta televisiva e streaming tutta la cerimonia.

L’arcivescovo di Lucca per questa importante occasione ha voluto essere nell’area pastorale della Valle del Serchio, mentre il giorno di Natale alle 10,30 sarà invece in Cattedrale e nel pomeriggio alle ore 18 celebrerà la Messa per l’area della Versilia nella chiesa di San Paolino a Viareggio a completare la sua prenseza su tutto il territorio provinciale.